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Экспорт российского продовольствия достиг исторического максимума

Экспорт российского продовольствия достиг исторического максимума

К той же дате прошлого года экспорт увеличился на 21% - тогда он составлял 25,9 млрд долларов. За весь прошлый год российского продовольствия было поставлено за рубеж на 30,7 млрд долларов, что на тот момент тоже было абсолютным рекордом для страны.

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