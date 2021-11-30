Экспорт российского продовольствия достиг исторического максимума

К той же дате прошлого года экспорт увеличился на 21% - тогда он составлял 25,9 млрд долларов. За весь прошлый год российского продовольствия было поставлено за рубеж на 30,7 млрд долларов, что на тот момент тоже было абсолютным рекордом для страны.
К той же дате прошлого года экспорт увеличился на 21% - тогда он составлял 25,9 млрд долларов. За весь прошлый год российского продовольствия было поставлено за рубеж на 30,7 млрд долларов, что на тот момент тоже было абсолютным рекордом для страны.
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