«Хотела прожить жизнь в девстве»: как таёжный союз Агафьи Лыковой обернулся тяжелым испытанием

Знаменитая таёжная отшельница Агафья Лыкова не раз признавалась, что всегда стремилась к молитвенному уединению и хотела прожить всю жизнь в девстве.
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