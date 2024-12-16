Кто получит билеты на губернаторские ёлки и новогодние подарки от властей в Омской области: 🎄Дети-сироты из детских домов и приемных семей.
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Кто получит билеты на губернаторские ёлки и новогодние подарки от властей в Омской области: 🎄Дети-сироты из детских домов и приемных семей.