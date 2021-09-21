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Андрей Караулов: самое страшное то, что российский народ не признает итоги этих выборов

Андрей Караулов: самое страшное то, что российский народ не признает итоги этих выборов

Караулов заявил, что выборы в Госдуму не признаются не только международным сообществом, но что самое страшное самими российскими гражданами, которые читают их сфальсифицированными в пользу партии власти и отказываются признавать их результаты.

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