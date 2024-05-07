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Количество штрафов в России может вырасти

Количество штрафов за неправильную парковку, в том числе на газонах, невывезенный мусор и стихийные свалки, торговлю в неположенных местах, а также препятствование работе коммунальных служб может заметно вырасти.

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