Общественная служба новостей

1 534 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Taurus Zmei
    А зачем вообще нужна ГД, создать единое для РФ Заксобрание по 3 представителя от всех регионов, желательно юристов и ...Гоблин выступил с...
  • КузнецовВВ
    я не спец по ракетам. я в школе и в институте физику изучал. а ты похоже аттестат о среднем образовании в переходе ку...Сенсация, о котор...
  • Владимир Моргунов
    БЕЗУМНЫЕ ГЛАЗА БЕЗУМНОЙ СТАРУХИ !!!Экс-аналитика ЦРУ...

Экономист Хазин: США спровоцируют КНР на войну с НАТО

Экономист Хазин: США спровоцируют КНР на войну с НАТО

Специалист в сфере экономической науки Михаил Хазин указал на тот факт, что Соединённые Штаты Америки планируют создать для Китайской Народной Республики ряд ограничений, разжигая вооружённые противостояния в расположенных поблизости державах.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх