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Вот история

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Кому на самом деле достанется выгода от снижения ключевой ставки ЦБ

Кому на самом деле достанется выгода от снижения ключевой ставки ЦБ

Когда Банк России начинает разворачивать денежно-кредитную политику в сторону смягчения, на первый взгляд кажется, что вот-вот станет легче всем: кредиты подешевеют, экономика оживет, а люди наконец-то почувствуют облегчение.

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