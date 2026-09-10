Рекордсмен Сергей Бойцов впервые за 30 лет встретился с отцом

Сергей Бойцов стал известен благодаря прыжку из стратосферы. В спорте он настоящий профессионал, прячущий эмоции за маской хладнокровия.
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