Гол Юри Алберто, два сэйва вратаря с пенальти и другие моменты: смотрите видеообзор матча «Ботафого-СП» – «Коринтианс»

Голом в матче отметился экс-игрок «Зенита» Юри Алберто, на счету которого уже 3 мяча в текущем розыгрыше турнира, а вратарь «Ботафого-СП» Жоао Карлос в начале игры отразил удар с пенальти и первое добивание, однако Анхель Ромеро все-таки отправил мяч в сетку.
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