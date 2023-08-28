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«Всех этих заморских, легионеров, – в мешок и в Черное море. Надо на своих ставку делать». Валерий Овчинников о «Спартаке»

«Всех этих заморских, легионеров, – в мешок и в Черное море. Надо на своих ставку делать». Валерий Овчинников о «Спартаке»

Красно-белые не одержали ни одной победы в последних трех матчах. Команда занимает 7-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

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