«Всех этих заморских, легионеров, – в мешок и в Черное море. Надо на своих ставку делать». Валерий Овчинников о «Спартаке»

Красно-белые не одержали ни одной победы в последних трех матчах. Команда занимает 7-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.
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