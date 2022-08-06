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Бойкова посетила курорт Роза Хутор: «Всю дорогу я не могла оторваться от окна. Когда же мы достигли 2320 м, нашему восторгу не было предела»

Бойкова посетила курорт Роза Хутор: «Всю дорогу я не могла оторваться от окна. Когда же мы достигли 2320 м, нашему восторгу не было предела»

Чемпионка Европы в парном катании Александра Бойкова рассказала о поездке на курорт Роза Хутор. «Впервые за 4 года поездок в Сочи мне удалось добраться до Розы Хутор.

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