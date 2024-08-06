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К делу генерала Булгакова приобщили содержимое банковских ячеек

К делу генерала Булгакова приобщили содержимое банковских ячеек

Изъятое из шести банковских ячеек имущество было приобщено к делу о поставках сухих пайков для ВС РФ, в котором замешаны бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков и руководители ряда компаний.

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