К делу генерала Булгакова приобщили содержимое банковских ячеек

Изъятое из шести банковских ячеек имущество было приобщено к делу о поставках сухих пайков для ВС РФ, в котором замешаны бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков и руководители ряда компаний.
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