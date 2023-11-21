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Как прокачать мозги: 6 нетривиальных способов

Как прокачать мозги: 6 нетривиальных способов

Чтобы поумнеть, вам почти не придется вставать с дивана. фото: соцсетиТренд на саморазвитие и личностный рост, несмотря на все проблемы с пандемией, карантином и удаленками, стал еще более актуальным для 2020 года.

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