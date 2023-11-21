Как прокачать мозги: 6 нетривиальных способов

Чтобы поумнеть, вам почти не придется вставать с дивана. фото: соцсетиТренд на саморазвитие и личностный рост, несмотря на все проблемы с пандемией, карантином и удаленками, стал еще более актуальным для 2020 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии