«Тайны следствия» подарили Сергею Барышеву жену и отняли роль Винокурова

Майора Владимира Винокурова в «Тайнах следствия» Сергей Барышев играл одиннадцать сезонов. Именно эта роль сделала его одним из самых узнаваемых актёров отечественного детектива.
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