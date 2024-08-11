Диана Шнайдер обыграла Людмилу Самсонову на турнире в Канаде

Российские теннисисты не смогут завоевать главный трофей на турнире National Bank Open в Канаде. Диана Шнайдер, занимающая 24-е место в мировом рейтинге WTA, обыграла свою соотечественницу Людмилу Самсонову (13-е место в мировом рейтинге), но уступила в следующем раунде американке Джессике Пегуле, которая является шестой ракеткой мира.
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