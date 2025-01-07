Пленный боец рассказал о невыполнимом задании командования ВСУ

Пленный украинский военнослужащий Николай Поцелуйко рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) включило его в специально сформированную группу пожилых и неопытных военнослужащих и отправило на заведомо невыполнимое задание.
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