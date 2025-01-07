Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 496 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Давно пора!США пригрозили Ки...
  • Eduard
    Старая седая швабра грозить смеет? У нас свободный мир ,а значит на ваше мнение наплюем!США пригрозили Ки...
  • Eduard
    Иди хрен свой Коган чеши об забор!Предсказано пораж...

Пленный боец рассказал о невыполнимом задании командования ВСУ

Пленный боец рассказал о невыполнимом задании командования ВСУ

Пленный украинский военнослужащий Николай Поцелуйко рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) включило его в специально сформированную группу пожилых и неопытных военнослужащих и отправило на заведомо невыполнимое задание.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх