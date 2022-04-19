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Шансов нет: Кадры тотального уничтожения боевиков на "Азовстали" показал легендарный комбат

Шансов нет: Кадры тотального уничтожения боевиков на "Азовстали" показал легендарный комбат

Кадры того, как постепенно, но неотвратимо уничтожаются украинские боевики и иностранные наёмники, засевшие на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, показал легендарный командир батальона "Восток" Народной милиции ДНР Александр Ходаковский.

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