Шансов нет: Кадры тотального уничтожения боевиков на "Азовстали" показал легендарный комбат

Кадры того, как постепенно, но неотвратимо уничтожаются украинские боевики и иностранные наёмники, засевшие на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, показал легендарный командир батальона "Восток" Народной милиции ДНР Александр Ходаковский.