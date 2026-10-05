Наемники из Эквадора прибыли в Харьков для контратак

Подразделение эквадорских наемников прибыло в Харьков. Они задействуются для контратак в районе Казачьей Лопани и Гоптовки, сообщает собеседник РИА Новости в российских силовых структурах.
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