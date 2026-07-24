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Царьград

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Глава Минсельхоза Молдавии Мустяцэ подал в отставку через 2 дня

Глава Минсельхоза Молдавии Мустяцэ подал в отставку через 2 дня

Премьер-министр Молдавии Василе Тофан подтвердил отставку Раду Мустяцэ с поста министра сельского хозяйства спустя два дня после назначения.

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