Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 701 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Борисов
    Миграционная политика власти- это вполне обдуманная и логичная политика! Это- не глупость. Это- трезвый расчет. Во- п...«Тебе какое дело?...
  • Виктор Борисов
    Миграционная политика власти- это вполне обдуманная и логичная политика! Это- не глупость. Это- трезвый расчет. Во- п...«Я отправлю тебя ...
  • Виктор Борисов
    Миграционная политика власти- это вполне обдуманная и логичная политика! Это- не глупость. Это- трезвый расчет. Во- п...Деньги вернуть, п...

В Госдуме оценили политический потенциал Валиевой

В Госдуме оценили политический потенциал Валиевой

  Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила политический потенциал российской фигуристки Камилы Валиевой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Вот абсолютно нечего  делать в  ГД  Валиевой. Ей  даже  в  гордуму  рано. Чт о  может знать о  жизни девочка, никогда  и ничего не знающая  о  жизни?Что она в жизни видела?  Тренировки, перелёты, выступления, успех  и провал оглуши тельный.
Ответить
7 час.
Evgenija Palette
Газманов, например, уже своего отпрыска, у которого &quot;пропала собака&quot;, уже определил в МОСКОВСКУЮ ДУМУ... То-то ПОЛЬЗЫ ОТ НЕГО ТАМ БУДЕТ... ( где ни начинал работать, везде  БРОСАЛ... РАБОТАТЬ - ЭТО НЕ ДЛЯ НИХ...
Ответить
5 час.
ШКИПЕР
Побойтесь Бога , какой политический потенциал у этой девочки ? У таких , как Журова , Валуев, Роднина и пр. , пр. его, этого политического потенциала,  нет и никогда не было
Ответить
26 мин.
наверх