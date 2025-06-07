В Госдуме оценили политический потенциал Валиевой

Владимир Алтайцев Вот абсолютно нечего делать в ГД Валиевой. Ей даже в гордуму рано. Чт о может знать о жизни девочка, никогда и ничего не знающая о жизни?Что она в жизни видела? Тренировки, перелёты, выступления, успех и провал оглуши тельный.

Evgenija Palette Газманов, например, уже своего отпрыска, у которого "пропала собака", уже определил в МОСКОВСКУЮ ДУМУ... То-то ПОЛЬЗЫ ОТ НЕГО ТАМ БУДЕТ... ( где ни начинал работать, везде БРОСАЛ... РАБОТАТЬ - ЭТО НЕ ДЛЯ НИХ...