Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила политический потенциал российской фигуристки Камилы Валиевой.
В Госдуме оценили политический потенциал Валиевой
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вот абсолютно нечего делать в ГД Валиевой. Ей даже в гордуму рано. Чт о может знать о жизни девочка, никогда и ничего не знающая о жизни?Что она в жизни видела? Тренировки, перелёты, выступления, успех и провал оглуши тельный.
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7 час.
Evgenija Palette
Газманов, например, уже своего отпрыска, у которого "пропала собака", уже определил в МОСКОВСКУЮ ДУМУ... То-то ПОЛЬЗЫ ОТ НЕГО ТАМ БУДЕТ... ( где ни начинал работать, везде БРОСАЛ... РАБОТАТЬ - ЭТО НЕ ДЛЯ НИХ...
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5 час.
ШКИПЕР
Побойтесь Бога , какой политический потенциал у этой девочки ? У таких , как Журова , Валуев, Роднина и пр. , пр. его, этого политического потенциала, нет и никогда не было
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26 мин.
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