Знай наших! 🔥 В минувшие выходные наши гимнастки участвовали в Межрегиональных соревнованиях по эстетической гимнастике "Волжаночка".
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Знай наших! 🔥 В минувшие выходные наши гимнастки участвовали в Межрегиональных соревнованиях по эстетической гимнастике "Волжаночка".