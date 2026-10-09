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Магнитные бури 9–11 октября: Землю накроет дважды. Когда ждать пика?

Выходные обещают быть неспокойными — к Земле летят сразу три облака солнечной плазмы. Когда магнитная буря достигнет пика и насколько сильной окажется? Рассказываем, чего ждать 9–11 октября и стоит ли беспокоиться за своё самочувствие.

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