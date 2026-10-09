Магнитные бури 9–11 октября: Землю накроет дважды. Когда ждать пика?

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Выходные обещают быть неспокойными — к Земле летят сразу три облака солнечной плазмы. Когда магнитная буря достигнет пика и насколько сильной окажется? Рассказываем, чего ждать 9–11 октября и стоит ли беспокоиться за своё самочувствие.