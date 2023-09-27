Volkswagen вынуждена приостановить сборку электромобилей в Германии на фоне падения спроса

Как минимум часть октября два предприятия Volkswagen, на которых собираются электромобили, будут простаивать, а сотни рабочих будут уволены, поскольку спрос на этот тип транспортных средств в Европе демонстрирует снижение на фоне ухудшения экономической ситуации и отказала властей от субсидирования соответствующих покупок.
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