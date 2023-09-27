Мировое обозрение
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

159 подписчиков

Свежие комментарии

Volkswagen вынуждена приостановить сборку электромобилей в Германии на фоне падения спроса

Volkswagen вынуждена приостановить сборку электромобилей в Германии на фоне падения спроса

Как минимум часть октября два предприятия Volkswagen, на которых собираются электромобили, будут простаивать, а сотни рабочих будут уволены, поскольку спрос на этот тип транспортных средств в Европе демонстрирует снижение на фоне ухудшения экономической ситуации и отказала властей от субсидирования соответствующих покупок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх