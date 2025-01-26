В народном календаре – Ермилов день. Идеально провести день дома, обложившись котиками, которые сегодня могут излечивать от болезней и вот, кстати, восстанавливать энергетический баланс человеков.
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В народном календаре – Ермилов день. Идеально провести день дома, обложившись котиками, которые сегодня могут излечивать от болезней и вот, кстати, восстанавливать энергетический баланс человеков.