«Здоровья крепкого и гладкого лишь льда». Команда Тутберидзе поздравила Анну Щербакову с днем рождения

Сегодня олимпийской чемпионке Пекина-2022, чемпионке мира 2021 года исполнилось 20 лет. «Мы с днем рождения сердечно поздравляем! Желаем, Аня, тебе радости всегда! Пусть вдохновенье твое сердце согревает! Здоровья крепкого и гладкого лишь льда!» – говорится в поздравлении в соцсетях команды Тутберидзе.