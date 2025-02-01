Обозреватель Bloomberg: пришло время отменить санкции против Белоруссии

Выборы в Белоруссии 26 января этого года взбудоражили ЕС и вызвали новую волну санкций. Александр Лукашенко и его соратники подвергаются торговым ограничениям ЕС по крайней мере с 2020 года, пишет британский обозреватель агентства Bloomberg Марк Чемпион.