Замглавы МИД Руденко: РФ будет жестко реагировать на антироссийские шаги Токио

Замглавы МИД Российской Федерации Андрей Руденко проинформировал о том, что японские власти, реагируя на речь главы государства Владимира Путина, вновь показали, что они не желают улучшения взаимоотношений с Москвой.
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