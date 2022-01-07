«Галицкий не даст нормально работать серьезному тренеру. Ему нужен кто-то из академии вроде Мусаева». Оганесян о «Краснодаре»

Футбольный функционер Валерий Оганесян, работавший ранее в «Тамбове», армавирском «Торпедо» и «Арарате», поделился мнением о том, какой тренер подойдет «Краснодару» после отставки Виктора Гончаренко.
Популярные статьи
- Зеграс сыграл в воротах и поймал шайбу в ловушку на тренировке, подписав твит «Тревор Гибсон»
- Евгений Редькин: «По скорости и стрельбе Резцова выделяется. Лидер появился, остальные будут стараться»
- Мазуро о протестах в Казахстане: «В Дроздах и Кремле очень неспокойно, и два диктатора трясутся за третьего»
Свежие комментарии