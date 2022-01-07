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«Галицкий не даст нормально работать серьезному тренеру. Ему нужен кто-то из академии вроде Мусаева». Оганесян о «Краснодаре»

Футбольный функционер Валерий Оганесян, работавший ранее в «Тамбове», армавирском «Торпедо» и «Арарате», поделился мнением о том, какой тренер подойдет «Краснодару» после отставки Виктора Гончаренко.

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