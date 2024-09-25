Купянский фронт, 24 сентября: Сырский приказал умереть, но русских к Осколу не пустить

Радомир Маркуш 24 сентября 2024 г., 17:45 Бандеровцы наводят переправы прямо под ударами наших ФАБов и перебрасывают на правый берег новые силы В ходе активных освободительных действий ВС РФ продолжают развивать успех на Купянском направлении.