Путин назвал выборы в Госдуму важнейшим событием в России

Президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим событием. По словам российского лидера, все заинтересованы в деятельных и авторитетных людях в российском парламенте, которые смогу выполнить свои предвыборные обещания.
Президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим событием. По словам российского лидера, все заинтересованы в деятельных и авторитетных людях в российском парламенте, которые смогу выполнить свои предвыборные обещания.
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