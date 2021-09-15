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Путин назвал выборы в Госдуму важнейшим событием в России

Путин назвал выборы в Госдуму важнейшим событием в России

Президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим событием. По словам российского лидера, все заинтересованы в деятельных и авторитетных людях в российском парламенте, которые смогу выполнить свои предвыборные обещания.

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