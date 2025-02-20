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Лига Европы. Стыковые матчи. ПАОК Чалова и Оздоева вылетел от ФКСБ, «Рома» выбила «Порту», «Сосьедад» Захаряна забил 5 голов «Мидтьюлланду», «Аякс» прошел «Юнион»

Лига Европы. Стыковые матчи. ПАОК Чалова и Оздоева вылетел от ФКСБ, «Рома» выбила «Порту», «Сосьедад» Захаряна забил 5 голов «Мидтьюлланду», «Аякс» прошел «Юнион»

ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова проиграл в гостях ФКСБ (0:2, первый матч – 1:2), «Рома» прошла «Порту» (3:2, первый матч – 1:1), «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна разгромил «Мидтьюлланд» (5:2, первый матч – 2:1).

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