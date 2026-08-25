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Аргументы и Факты

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Врач Морозова назвала способы укрепить иммунитет школьника

Врач Морозова назвала способы укрепить иммунитет школьника

Иммунитет ребенка невозможно укрепить одной таблеткой или народным средством, так как для нормальной работы защитных сил организма необходимы полноценный сон, сбалансированное питание и физическая активность.

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