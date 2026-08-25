Врач Морозова назвала способы укрепить иммунитет школьника

Иммунитет ребенка невозможно укрепить одной таблеткой или народным средством, так как для нормальной работы защитных сил организма необходимы полноценный сон, сбалансированное питание и физическая активность.
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