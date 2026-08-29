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В Швейцарии провели акцию против сближения с НАТО и за нейтралитет

В Швейцарии провели акцию против сближения с НАТО и за нейтралитет

Акция с требованием нейтралитета Швейцарии, а также против сближения с НАТО и присоединения к односторонним санкциям прошла в швейцарской столице, 29 августа сообщает французский портал 20Minutes.

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