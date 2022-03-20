Гороскоп на неделю с 21 по 27 марта: это будет продуктивный и планомерный период

Овен Вам нужно как можно больше времени проводить в семейном кругу. Даже если здесь не будет происходить ничего значимого, домашние могут навести вас на важные мысли, которые вы дальше сможете использовать себе во благо, в том числе на работе.
Овен Вам нужно как можно больше времени проводить в семейном кругу. Даже если здесь не будет происходить ничего значимого, домашние могут навести вас на важные мысли, которые вы дальше сможете использовать себе во благо, в том числе на работе.
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