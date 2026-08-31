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Царьград

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Новые правила техосмотра: что изменится для водителей с 1 сентября

Новые правила техосмотра: что изменится для водителей с 1 сентября

Камеры больше не будут спамить штрафами за ОСАГО, а техосмотр придется оплачивать заранее.С началом осени вступают в силу сразу несколько важных поправок для автомобилистов.

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