«Мир больше не делится на чёрное и белое»: Политолог оценил значимость Парада Победы

Парад Победы, который прошёл в Москве 9 мая 2025 года, фактически сорвал попытки Запада изолировать Россию, уверен председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму Энес Караханов.
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