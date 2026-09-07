Рябков заявил о предложениях стран БРИКС по содействию в урегулировании украинского конфликта

Заместитель министра иностранных дел России, шерпа в БРИКС Сергей Рябков заявил, что многие страны, входящие в группу БРИКС, предлагают Москве содействие в урегулировании конфликта на Украине.
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