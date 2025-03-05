Почему в Японии нельзя забирать недоеденное из ресторанов

А вы знаете, что во многих ресторанах Японии клиентам не дают забрать остатки домой? При этом японцы ненавидят расточительность и всеми силами борются за максимально разумное использование любого ресурса.
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