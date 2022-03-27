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Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Пападакис и Сизерон, Уно, Кагияма, Сакамото, Хендрикс, Губанова, Квителашвили выступят с показательными номерами

Сегодня на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье пройдут показательные выступления. Чемпионат мира по фигурному катанию-2022 Монпелье, Франция 27 марта Показательные выступления Начало – 16:30 по московскому времени.

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