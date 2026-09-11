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Царьград

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The Daily Mail: скончалась бывшая возлюбленная короля Карла III

The Daily Mail: скончалась бывшая возлюбленная короля Карла III

В Великобритании ушла из жизни 75-летняя Давина Морли, экс-возлюбленная короля Карла III. В 1970-х она считалась будущей королевой, однако ее репутация была подмочена.

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