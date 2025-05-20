Трамп высказался против новых антироссийских санкций

Со своей стороны, помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, в каком ключе тема санкций прозвучала в телефонном разгворе Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося накануне во второй половине дня по московскому времениGetty Images читайте на monocle.