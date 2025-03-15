«Поезд Победы»: эффект присутствия и полное погружение в атмосферу военных лет

Ровно за месяц до 81-й годовщины освобождения Евпатории от немецко-фашистских захватчиков на железнодорожный вокзал города прибыл «Поезд Победы» – первая в мире иммерсивная инсталляция, размещённая в движущемся составе поезда.
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