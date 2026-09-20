Чаллы, Түбән Кама, Бөгелмәдә сайлау барышы: тавыш бирү, концерт, ярминкә һәм ташламалар

Бүген Татарстанда Россия Федерациясе Федераль җыены IX чакырылыш Дәүләт Думасына депутатлар сайлау өчен тавыш бирүнең соңгы көне.
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