Импортозамещение в автопроме набирает обороты – появится новое предприятие

На новом заводе планируют изготавливать салонные фильтры для систем кондиционирования и вентиляции автомобилей, а также компоненты для очистки воздуха, который поступает в двигатели внутреннего сгорания транспортных средств.
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