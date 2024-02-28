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За рулем

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Импортозамещение в автопроме набирает обороты – появится новое предприятие

Импортозамещение в автопроме набирает обороты – появится новое предприятие

На новом заводе планируют изготавливать салонные фильтры для систем кондиционирования и вентиляции автомобилей, а также компоненты для очистки воздуха, который поступает в двигатели внутреннего сгорания транспортных средств.

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