«‎Хватит подарков Киеву»: в Германии высказались об остановке транзита газа через Украину

БЕРЛИН, 3 января, ФедералПресс. Подачу газа по сохранившейся ветке «Северного потока» необходимо запустить после остановки его транзита через Украину, заявила депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии