«‎Хватит подарков Киеву»: в Германии высказались об остановке транзита газа через Украину

БЕРЛИН, 3 января, ФедералПресс. Подачу газа по сохранившейся ветке «‎Северного потока» необходимо запустить после остановки его транзита через Украину, заявила депутат бундестага от партии «‎Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен, передает РИА Новости.