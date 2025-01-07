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Сломать хребет ВСУ - взгляд с "южнорусского дивана"

Сломать хребет ВСУ - взгляд с "южнорусского дивана"

Виктор Анисимов Ну оооочень злобное. Много сейчас льют грязи на начальника Генштаба Герасимова критикуя его за то что он не сделал так как этого хочется некоторым "военблоХерам", в основном из так называемым "южнорусским", а реально украинцам сбежавших в своё время с Украины, бросивших свой народ, отказавшихся от борьбы против нацистской хунты.

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Комментарии
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Семен Демин
В руководстве СССР было много выходцев с Украины - Хрущев, Брежнев, Черненко, Громыко, Кириленко и др. Моими начальниками в СА были командир взвода Тимощук, комроты Вареница, командир части Коваленко. Одни хохлы!
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3 час.
Ольга Моргаченко
Громыко из Белоруссии,Черненко из Сибиры родился на Транссибе на станции Уяр ты хоть в энциклопедию загляни прежде чем писать!
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2 час.
Дмитрий Бакланов
В этой войне два основных игрока, Россия и США. Остальные либо пешки США(НАТО). либо наблюдатели.
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1 час.

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