Сломать хребет ВСУ - взгляд с "южнорусского дивана"

Виктор Анисимов Ну оооочень злобное. Много сейчас льют грязи на начальника Генштаба Герасимова критикуя его за то что он не сделал так как этого хочется некоторым "военблоХерам", в основном из так называемым "южнорусским", а реально украинцам сбежавших в своё время с Украины, бросивших свой народ, отказавшихся от борьбы против нацистской хунты.