Содомитам вход запрещен. Один «радужный круиз» как проекция нового мира

РОМАН АНТОНОВСКИЙ - специально для ИА Регнум. Ничто не предвещало проблем для «радужного»* круиза, отправившегося на минувшей неделе десятидневное путешествие по Средиземноморью с примерно двумя тысячами пассажиров-содомитов на борту.
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