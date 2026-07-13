ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

265 подписчиков

Содомитам вход запрещен. Один «радужный круиз» как проекция нового мира

Содомитам вход запрещен. Один «радужный круиз» как проекция нового мира

РОМАН АНТОНОВСКИЙ - специально для ИА Регнум. Ничто не предвещало проблем для «радужного»* круиза, отправившегося на минувшей неделе десятидневное путешествие по Средиземноморью с примерно двумя тысячами пассажиров-содомитов на борту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии