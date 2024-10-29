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Перезапуск Steins; Gate, медики-медведики в той игре с Макконахи, восторг от новой Dragon Age…

Перезапуск Steins; Gate, медики-медведики в той игре с Макконахи, восторг от новой Dragon Age…

Инсайдер показал как играется новая Shinobi, авторы Steins;Gate анонсировали дополненный перезапуск, появились первые (восторженные) превью Dragon Age: The Veilguard, в космической RPG Exodus есть разумные медики-медведики, Gaijin представила тактический экстракшн-шутер Active Matter (в духе SCP), Bungie открыла Steam-страничку Marathon, вышла смесь «Божественной комедии» Данте и футбола — .

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