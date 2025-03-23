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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Татьяна Тарасова: «В мире всегда будут помнить тех, кто обогатил фигурное катание – Белоусову и Протопопова, Пахомову и Горшкова, Ягудина, Плющенко»

«В мире всегда будут помнить тех, кто обогатил данный вид спорта, будь это парное катание, где от нас выступали Людмила Белоусова с Олегом Протопоповым, будут помнить наши танцы – Людмилу Пахомову и Александра Горшкова, наших прославленных мальчиков – Алексея Ягудина и Евгения Плющенко.

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