Вице-премьер Госсовета КНР призвал закрепить результаты интенсивной ликвидации бедности, улучшить водохозяйственную инфраструктуру

Урумчи, 31 мая /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Лю Гочжун призвал к решительным усилиям по закреплению и развитию результатов борьбы с бедностью и усилению строительства объектов гидротехнической инфраструктуры страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)